Trump'ın Çin ziyaretine 'İran' engeli: "Burada kalmak istiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam ettirdikleri saldırılar nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, daha önce nisan ayı başında yapılacağı duyurulan Çin ziyaretini zamanında yapıp yapmayacağı sorusuna, "Çin'le görüşüyoruz. Çok isterdim ama savaş yüzünden burada kalmak istiyorum. Burada olmam gerektiğini hissediyorum. Bu yüzden bir ay erteleme talebinde bulunduk. Onlarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var" diye yanıt verdi.

"ÇİN, HÜRMÜZ BOĞAZI KONUSUNDA BİZE YARDIM ETMELİ"

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Çin'in kendilerine hem teşekkür hem yardım etmesi gerektiğini ifade ederek, Pekin'in petrol ihtiyacının yüzde 90'ını bu boğaz üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.