Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, Senatodan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği eski senatör Marco Rubio, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada, Trump kabinesinin ilk bakanı olarak onay aldı.

Rubio, oylama sonucu ABD’nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu.

Florida’nın eski Cumhuriyetçi Senatörü, Senatodaki oylamada 0’a karşı 99 “evet” oyuyla Dışişleri Bakanı olarak onaylandı.

Rubio, 14 yıllık senatörlük görevi boyunca Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato İstihbarat Komitesi gibi Kongredeki önemli komitelerde görev yaptı.