Trump'ın Facebook ve Instagram kısıtlamaları kaldırıldı

Meta, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Instagram ve Facebook hesaplarına uygulanan kısıtlamalara son verildiğini açıkladı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ABD'deki seçimler yaklaşırken, başkan adayı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarına yönelik daha önce uygulanan tüm ceza ve kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

Meta, Trump’ın sosyal medya hesaplarına karşı ilk kez 2021 yılında, Washington DC’deki 6 Ocak ayaklanmasının hemen ardından harekete geçmişti. 2021'de gerçekleştirilen bir önceki ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde ABD Kongre Binası'na baskın düzenleyen destekçilerini övmesinin ardından Trump'ın hesaplarını süresiz olarak askıya almıştı. Şirket daha sonra, geçtiğimiz yılın başlarında Trump'ın hesaplarını yeniden aktif hale getirmişti. Ancak Trump'ın hesaplarının takip edileceği ve kuralları ihlal eden paylaşımlar yapması halinde hesaplarının bir ay ila iki yıl arasında değişen sürelerle yeniden askıya alınabileceği belirtilmişti.

Ocak 2023′te Meta, Trump’ı platformuna geri getireceğini söyledi. Trump, ertesi ay, hesaplarına erişimini geri kazandı. Ancak yine de bazı kısıtlamaları devam ediyordu.

CNBC'nin haberine göre Meta’nın son açıklamasının ardından Trump’ın şirketin topluluk kurallarını ihlal etmesi durumunda daha önce verilen cezaların aksine, sadece birkaç gün sürebilecek çok daha kısa bir askıya alınmayla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

"TRUMP VE BİDEN AYNI SEVİYEYE GELDİ"

Meta’nın küresel işler başkanı Nick Clegg, ilk askıya alma ve cezaların aşırı ve olağanüstü koşullara bir yanıt olduğunu ve artık uygulanmak zorunda kalınmadığını söyledi.

Bir Meta sözcüsü, yapılan değişikliği Trump'ın Başkan Biden ile aynı seviyeye getirmek olarak nitelendirdi.

META ELEŞTİRİLİYORDU

Meta ve diğer sosyal medya platformları, uzun bir süredir siyasi içerikleri, özellikle de siyasi adaylardan gelen içerikleri denetlemedikleri gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyor.

Trump, 2021 yılında şimdiki adı X olan Twitter'da da yasaklanmıştı. Milyarder Elon Musk, 2022'de şirketi satın aldıktan kısa bir süre sonra Trump'ın hesabını geri getirdi ancak Trump o zamandan bu yana yalnızca bir paylaşım yaptı.