Trump'ın Gazze'yi işgal planı: İsrail hükümetinden orduya talimat!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme fikrine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump'ın açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında ilk adım olarak İsrail ordusuna bir plan hazırlanması talimatı verdiğini belirten Katz, planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ve Kanada'nın da geçmişte Gazze sakinlerini kabul etmek istediğini söyleyen Katz, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğunu iddia etti.

TRUMP'IN İŞGAL PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.