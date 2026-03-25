Trump'ın görev onayı dibe vurdu: ABD toplumunun yüzde 61'i İran savaşına karşı

ABD Başkanı Donald Trump’ın görev performansına yönelik kamuoyu desteği, İsrail ile birlikte İran'a açtıkları savaş ve yükselen akaryakıt fiyatlarının etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan ankete göre Trump’ın görev onayı yüzde 36’ya düşerek ikinci dönemindeki en düşük seviyesine indi.

1 HAFTADA 4 PUAN GERİLEDİ

Dört gün süren ve 23 Mart’ta tamamlanan ankette, Trump’ın onay oranının bir önceki haftaya göre 4 puan düşerek yüzde 40’tan yüzde 36’ya gerilediği görüldü.

Anket sonuçları, özellikle ekonomik koşullar ve İran’a yönelik askeri operasyonların kamuoyunda olumsuz karşılandığını ortaya koydu. Katılımcıların yalnızca yüzde 25’i Trump’ın hayat pahalılığıyla mücadelesini onaylarken ekonomik yönetimine destek verenlerin oranı yüzde 29’da kaldı. Bu oran, Trump’ın başkanlık dönemleri boyunca en düşük ekonomik onay seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

YÜZDE 61 İRAN SAVAŞINA KARŞI

İran savaşı da kamuoyundaki memnuniyetsizliğin önemli bir nedeni olarak öne çıktı. Ankete göre Amerikalıların yalnızca yüzde 35’i ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını desteklerken, yüzde 61’i bu saldırılara karşı olduğunu belirtti. Geçen hafta bu oran yüzde 59'du.

Savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisiyle birlikte ABD’de benzin fiyatlarının hızla yükselmesi, seçmenlerin ekonomik kaygılarını artırdı. Bu durum, Trump’ın seçim kampanyasında öne çıkardığı ekonomik toparlanma vaatlerinin sorgulanmasına yol açtı.

Buna karşın Cumhuriyetçi seçmenler arasında Trump’a destek büyük ölçüde sürerken, hayat pahalılığına yönelik memnuniyetsizliğin bu kesimde de artmaya başladığı dikkat çekti. Anket, savaş ve ekonomik baskıların Trump’ın kamuoyu desteği üzerinde belirgin bir aşınma yarattığını ortaya koydu.

ABD'de kasım ayında ara seçimler yapılacak.