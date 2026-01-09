Trump'ın Grönland'ı işgal planı için 'kişi başı 100 bin dolar' iddiası

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump yönetimi, Grönland’ı işgal etme konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Reuters'un haberine göre Trump yönetimi, Grönlandlılara kişi başı 10 bin dolarla 100 bin dolar arasında “ödeme yapabileceği" bile iddia edildi.

Reuters’a konuşan ve konuyla ilgili bilgisi olan dört kaynağa göre bu plan, Grönland’ın Danimarka’dan ilhak edilmesini teşvik etmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası.

“SATIN ALMA” PLANI: KİŞİ BAŞI 100 BİN DOLAR GÜNDEMDE

Reuters’a konuşan iki kaynak, Beyaz Saray ve Trump’ın danışmanları arasında yapılan görüşmelerde, Grönlandlılara yapılabilecek ödemelerin kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında değişen rakamlarla ele alındığını söyledi. En yüksek senaryonun hayata geçmesi halinde, yaklaşık 57 bin nüfuslu ada için toplam maliyet 6 milyar dolara yaklaşacak.

Danimarka ve Grönland yönetimleri ise adanın “satılık olmadığını” dile getiriyor.