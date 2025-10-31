Trump'ın gündemi: Beyaz Saray'ın banyolarını yeniletmiş

Amerikan halkının gündeminde hükümetin 1 aydır kapalı olması var, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Beyaz Saray'ın banyoları. Trump Beyaz Saray'da yenilettiği banyolara dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

Trump, banyonun parlak cilalı mermer ile tamamen yenilenerek yeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.