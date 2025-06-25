Trump'ın Harvard'daki yabancı öğrenci yasağı mahkeme kararıyla durduruldu

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde görevli Yargıç Allison Burroughs, Trump yönetiminin uluslararası öğrencilerin Harvard Üniversitesi’nde eğitim almak amacıyla ülkeye girişini engelleyen uygulamasını durdurdu.

Kararında ifade ve düşünce özgürlüğünün korunmasına vurgu yapan Burroughs, söz konusu davanın bu temel ilkelerle bağlantılı olduğunu belirtti. Yargıç, Trump yönetiminin uygulamasının anayasal haklarla çeliştiğine kanaat getirerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Anlaşmazlığın temelinde, Trump yönetiminin, başta Filistin’e destek gösterileri olmak üzere kampüslerde düzenlenen protestoları ve üniversitelerin çeşitlilik-eşitlik politikalarını gerekçe göstererek Harvard dahil birçok kuruma yönelik federal fonları dondurma tehdidi yer alıyordu.

Hükümet, Harvard’a sağlanan toplam 2,2 milyar dolarlık desteğin ve 60 milyon dolarlık sözleşmenin askıya alınmasına karar vermişti. Üniversite ise bu kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak mahkemeye başvurmuş ve uygulamanın durdurulmasını talep etmişti.