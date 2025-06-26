Trump'ın hedefinde CNN ve New York Times muhabirleri var: "Sahte haber muhabirleri derhal kovulmalıdır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD merkezli basın kuruluları CNN ve New York Times'ın ABD'nin İran saldırısının nükleer tesislere "tam olarak etki etmediği, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiği" yönünde yaptıkları haberler nedeniyle muhabirleri hedef almayı sürdürüyor.

Trump, her iki basın kuruluşuna çağrıda bulunarak, "CNN ve New York Times'ın sahte haber muhabirleri derhal kovulmalıdır. Kötü niyetli tehlikeli insanlar" dedi.

ABD İSTİHBARATI NÜKLEER TESİSLERİN TAMAMEN İMHA EDİLMEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

ABD Savunma İstihbarat Ajansı ve ABD Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan ve basına sızdırılan istihbarat raporunda, ABD'nin geçtiğimiz hafta İran'ın 3 nükleer tesisine gerçekleştirdiği saldırılarda, İran'ın nükleer programı için kilit öneme sahip tesislerin tamamen imha edilmediği, nükleer çalışmaların "sadece birkaç ay gerilemesine" neden olduğu belirtilmişti. İran'ın nükleer santrifüjlerinin hala büyük ölçüde "sağlam" olduğu ve hasarın sadece yer üstü yapılarla sınırlı olduğu ifade edilmişti.