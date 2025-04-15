Trump'ın hedefindeydi: Harvard Üniversitesi’nin fonları donduruldu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’ne ayrılan 2,2 milyar dolarlık federal fonu dondurduğunu duyurdu. Harvard Üniversitesi, açıklamanın hemen öncesinde Beyaz Saray’ın taleplerini reddetmişti.

Trump yönetiminin gönderdiği talepler listesi, kampüslerde antisemitizmle mücadele gerekçesiyle hazırlanmıştı.

Ancak talepler arasında akademik bölümlerin ideolojik çeşitliliği sağlamakla yükümlü kılınması, hükümet onaylı dış denetçilerin görevlendirilmesi ve Amerikan değerlerine “düşmanca yaklaşan” öğrencilerin federal makamlara bildirilmesi gibi maddeler yer aldı.

Harvard bu taleplerin üniversitenin yönetimine doğrudan müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Baskılarla ilgili geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi avukatları, Trump yönetiminin taleplerinin üniversitenin yönetişim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapma talebinin Harvard'ın yasal haklarını ihlal ettiği bildirmişti.

"Üniversite, bağımsızlığını teslim etmeyecek ya da anayasal haklarından feragat etmeyecektir. Ne Harvard ne de başka bir özel üniversite, kendisini federal hükümetin kontrolüne bırakabilir" ifadelerine yer verilen açıklamada, üniversitenin diyaloga açık olduğu ancak yönetimin taleplerine uymayacağı vurgulandı.

HARVARD, COLUMBİA VE UPENN

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.