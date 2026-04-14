Trump'ın Hürmüz blokajına destek yok

Dış Haberler

Pakistan'daki görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararı gerilimi yeniden yükseltti. İran'ın Hürmüz'den gelir elde etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Trump'ın ablukası dün 17:00'de başlarken dünya diken üstünde.

8 Nisan'da açıklanan iki haftalık ateşkes de tehlikeye düşerken petrol ve doğal gaz fiyatları yeniden yükselişe geçti. Dünya başkentleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına abluka uygulama kararına tepki gösterdi. Taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınılması çağrıları yapıldı.

BLOKAJI DESTEKLEMİYORUZ

İslamabad'daki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına şaşırmadığını açıklayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "en başından itibaren görüşmeler için iyi bir hazırlık yapıldığı izlenimini edinmediğini" söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer blokaja destek vermeyeceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son gelişmeler üzerine yaptığı paylaşımda "Ortadoğu'daki çatışmaya diplomatik yollarla güçlü ve kalıcı bir çözüm bulmak için hiçbir çaba esirgenmemelidir" görüşünü savundu.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de Trump'ın İran limanlarına abluka uygulama kararını "bir manası yok" ve "Bu, içine sürüklendiğimiz bu aşağı doğru sarmalın bir başka halkası" sözleriyle eleştirdi.

ÇİN’DEN AÇIKLAMA

Ablukanın en çok Çin'i etkileyeceği belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı ablukasının uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, "krizin ancak kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes yoluyla çözüme kavuşturulabileceğini" söyledi.

Rusya da ABD’ye tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Bu tür eylemlerin uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam etmesi muhtemeldir" açıklamasını yaptı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları ise ABD ve İran'a "savaşa kalıcı olarak son vermek için ateşkesi tam ve etkili bir şekilde uygulama ve barış müzakerelerine devam etme" çağrısı yaptı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ

İran Silahlı Kuvvetleri ABD’nin deniz ablukası planlarına sert bir açıklamayla karşılık verdi. Açıklamada İran limanlarının hedef alınması halinde bölgedeki tüm limanların risk altına gireceği uyarısı yapıldı.

İran tarafı, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki enerji sevkiyatını etkileyebilecek “Güvenlik ya herkes içindir ya da hiç kimse için” doktrinini ilan etti.