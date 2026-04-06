Trump'ın Hürmüz ültimatomu piyasayı sarstı: Petrol fiyatları yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı salı gününe kadar açması için süre vermesi ve aksi halde enerji santrallerine saldırı tehdidinde bulunmasının ardından petrol fiyatları yükseldi. ABD ham petrolü varil başına 114 doların üzerine çıktı.

Mayıs vadeli ABD ham petrolü fiyatları, önceki kazançlarının bir kısmını geri vererek yüzde 0,5 artışla varil başına 112,08 dolara yükseldi. Uluslararası gösterge olan Brent petrolünün haziran teslim fiyatı da yüzde 1,3 artışla 110,47 dolardan işlem gördü.

Bloomber HT'de yer alan habere göre Trump, dün sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşım yaparak İran’ın boğazı açmaması halinde “cehennemde yaşayacağını” söyledi. Trump, ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini bombalamakla tehdit etti.

Trump daha sonra “Salı, saat 20:00 (Doğu Saati)!” şeklinde, başka bir açıklama yapmadan paylaşımda bulundu.

İran, petrol tankerlerine yönelik saldırılar yoluyla Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapalı tutuyor. Bu deniz yolu, Basra Körfezi’ni dünya pazarlarına bağlıyor. Savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si bu boğazdan geçiyordu.

Boğazın kapanması, tarihteki en büyük petrol arz kesintisine yol açtı. Savaşın başlamasından bu yana ham petrol, jet yakıtı, dizel ve benzin fiyatları hızla yükseldi.

Trump geçen çarşamba yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında savaşın iki ila üç hafta daha süreceğini duyurmuştu.

TD Securities’e göre, ay sonuna kadar yaklaşık 1 milyar varil arz kaybı yaşanacak. Bunun 600 milyon varili ham petrol, yaklaşık 350 milyon varili ise rafine ürünlerden oluşacak.