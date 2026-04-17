Trump'ın iddiası: İran nükleeri süresiz durduracak ve biz İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını "süresiz" olarak durdurmayı kabul ettiğini ancak "ABD'nin, İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakacağı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Bloomberg'e telefonla verdiği röportajda, İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Trump, İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve Tahran'ın nükleer programını "süresiz" olarak durdurmayı kabul ettiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için yeni görüşmelerin "muhtemelen" bu hafta sonu yapılacağını kaydeden Trump, süreçten umutlu olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, halen arka planda devam eden görüşmelere istinaden "Ana noktaların çoğu kesinleşti. Süreç oldukça hızlı ilerleyecek" değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelere ABD adına kimin katılacağını dile getirmekten kaçınan Trump, olası bir anlaşma durumunda İslamabad'a gidebileceğini ifade etti.

Trump, "İran'ın nükleer programına ilişkin moratoryumun 20 yıl sonra sona ereceği" iddialarını da yalanlayarak, İran'ın nükleer programını "süresiz" şekilde durduracağını belirtti.

İRAN'IN DONDURULMUŞ FONLARI SERBEST BIRAKILMAYACAK

Trump, Axios haber sitesinde yer alan ve "ABD'nin, nükleer anlaşma karşılığında Tahran'ın 20 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarını serbest bırakmayı düşündüğü" iddiasını da yalanladı.

ABD Başkanı, konuyla ilgili soruya, birkaç kez "Hayır, hayır" diyerek karşılık verdi.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM ABD'YE GETİRİLECEK

Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması için bu ülkeye Amerikan askerinin ayak basmayacağını vurgulayan Trump, söz konusu uranyumu "kendi adamlarının" İranlılarla işbirliği yapıp çıkaracağını ifade etti.

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz" dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın Hizbullah ve Hamas'a destek vermeyi durdurmayı kabul ettiğini iddia etti.

İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Trump, nihai anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalanabileceği hususunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.