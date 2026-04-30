Trump'ın İran'a resti fiyatlara yansıdı: Petrolde 120 dolar eşiği aşıldı

Petrol, ABD’nin İran ihracatına yönelik uzun süreli bir ablukaya hazırlandığına dair işaretler ve nükleer müzakerelerin tıkanmasıyla yükselişini sürdürdü.

Yükseliş, Axios’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma teklifini reddetmesiyle geldi.

Bu da daha geniş kapsamlı bir nükleer anlaşmaya varılana kadar deniz ablukasının süreceğine işaret ediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, brent petrol yüzde 1,96 artarak varil başına 120 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,2 artışla 107,09 dolara çıktı.

Brent petrol dün yaklaşık yüzde 6, WTI ise yüzde 7 yükselmişti.

The Wall Street Journal, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump’ın yardımcılarına İran’a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapmaları talimatı verdiğini bildirmişti.

TRUMP’TAN SERT MESAJ

Trump, dün Truth Social’daki bir paylaşımında İran’ı tehdit eder gibi göründü ve ülkenin “bir an önce aklını başına toplaması gerektiğini” söyledi.

Trump paylaşımında, “İran toparlanamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları lazım!” ifadelerini kullandı. Paylaşıma, Trump’ın elinde silah tuttuğu ve arka planda patlamaların olduğu yapay zekâ ile oluşturulmuş bir görsel ile “ARTIK İYİ ADAM YOK!” yazısı eşlik etti.

LSEG verilerine göre Brent petrol, Orta Doğu’daki çatışmaların arzı kısıtlamasıyla 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelerine yükseldi.

DEPOLAMA SORUNU VE ÜRETİM BELİRSİZLİĞİ

Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı’ndan yapılan ihracatın normal seviyelerin yalnızca yüzde 4’üne düştüğünü tahmin ediyor. ABD-İran müzakerelerinin tıkanması ve süregelen ABD ablukası da arzı daha da sıkılaştırıyor. Banka analistlerine göre, İran’ın kısıtlanan ihracatı ve sınırlı depolama kapasitesi, ablukanın devam etmesi halinde arz kesintilerini daha da derinleştirebilir.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılmasının ardından üretimi artırmasının, kısa vadeli sıkışıklığı dengelemekten ziyade orta vadede daha kademeli şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.