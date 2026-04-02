Trump'ın İran çıkışının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki iki ila üç hafta içinde İran'a yönelik daha fazla askeri saldırı uyarısında bulunmasının ardından dalgalı işlemlerde yükseldi. Bu durum, çatışmada yakın zamanda bir yumuşama beklentilerini zayıflattı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ABD ham petrolü (WTI) vadeli işlemleri yüzde 4,1 artarak varil başına 104,21 dolara yükseldi. Uluslararası referans Brent petrol vadeli işlemleri ise yüzde 5 artışla varil başına 106,42 dolara çıktı.

Trump konuşmasında petrol fiyatlarındaki artışı, “İran rejiminin ticari petrol tankerlerine ve çatışmayla ilgisi olmayan komşu ülkelere yönelik akıl dışı terör saldırıları başlatmasına” bağladı.

Dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ABD’nin önümüzdeki iki ila üç hafta içinde İran’ı “son derece sert” şekilde vuracağını söyledi. Bununla birlikte savaşın uzun sürmeyeceğini ve Tahran ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek diplomatik çözüm ihtimalinin hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Trump “Bu işi bitireceğiz ve çok hızlı bitireceğiz,” dedi.

Dünya petrol ve gaz akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki trafik, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından neredeyse tamamen durdu. Bu durum, enerji fiyatlarının hızla yükselmesine ve dünyanın en ciddi enerji krizlerinden birine yol açtı.

Oxford Analytica’dan siyasi risk analisti Giles Alston, Hürmüz Boğazı’ndan petrol tanker geçişinin yakın zamanda yeniden başlamasının pek olası olmadığını söyledi.

Alston, “ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan petrolün nasıl çıkarılıp taşınacağı konusundaki tutumundan büyük ölçüde elini çektiği giderek daha net hale geliyor. Bu artık petrolü bu boğazdan geçirenlerin kendi çözmesi gereken bir mesele,” dedi.

Trump, İran’ın “yeni rejim başkanının” ABD’den ateşkes istediğini, ancak bunun yalnızca Hürmüz Boğazı “açık, serbest ve güvenli” olursa değerlendirileceğini söyledi. “O zamana kadar İran’ı yok edeceğiz ya da onların deyimiyle Taş Devri’ne geri göndereceğiz!!!” ifadelerini kullandı.