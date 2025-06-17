"Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askerini kullanacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanma konusunda giderek daha sıcak bakmaya başladığı iddia edildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey yetkiliye dayandırılan habere göre, Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir ABD saldırısını değerlendiriyor.

Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanmaya giderek daha sıcak bakmaya ve bölgedeki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çözüm fikrini giderek daha az düşünmeye başladı.

İran'a karşı Amerikan silahlarının ve askerlerinin kullanılması konusunda şu ana dek frene basan Trump'ın bu konudaki olası bir fikir değişikliğinin ne kadar ciddi olduğu merak ediliyor.

ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında İran'a yönelik daha sert ifadelere başvurmuş ve İran lideri Ali Hamaney'in hedef alınabileceğine ilişkin "tehdit" ifadeleri kullanmıştı.