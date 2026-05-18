Trump'ın İran ''uyarısı'' ardından petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları bugüne yükselişle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, barış görüşmelerindeki çıkmaz sürerken İran’ın “harekete geçmesi gerektiği” yönündeki uyarısı ve uzmanların rekor seviyedeki düşük stoklara dikkat çekmesi fiyat artışını destekledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, brent petrol kontratları yüzde 1,98 yükselerek varil başına 111,42 dolara çıktı.

Haziran vadeli ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 2,43 artışla varil başına 107,98 dolara yükselerek bu ayın en yüksek seviyesini gördü.

Trump’ın hafta sonu İran’a yönelik yaptığı uyarı, Washington ile Tahran arasında barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konularındaki çıkmazın, silahlı çatışmaların yeniden başlamasına yol açabileceği sinyalini verdi.

Trump, pazar günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “İran için saat işliyor ve hızlı hareket etmeleri gerekiyor, aksi halde geriye hiçbir şey kalmayacak” ifadelerini kullanırken, “ZAMAN ÇOK KRİTİK!” dedi.

Nisan ayında kırılgan bir ateşkes sağlanmış olsa da İran ile ABD arasındaki gerilim sürüyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde kapalı tutarken, Trump yönetimi de İran limanlarına yönelik ablukasını sürdürüyor.

UEA’DAN STOK UYARISI

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) yayımladığı son aylık raporda, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle küresel petrol stoklarının rekor hızda eridiği uyarısında bulundu.

UEA, “Süregelen kesintiler ve hızla azalan tampon stoklar, ileride yeni fiyat sıçramalarının habercisi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

“TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ”

İsviçreli banka UBS’nin geçen hafta yayımladığı rapora göre, petrol talebinin mevcut seviyelerde kalması halinde küresel stoklar mayıs sonuna kadar 7,6 milyar varille tüm zamanların en düşük seviyelerine yaklaşacak.