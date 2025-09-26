"Trump'ın kararı Alman ilaç firmalarına ağır darbe vuracak"

Alman İlaç Firmaları Birliği (VFA), ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaçlara yüzde 100 gümrük tarifesi uygulama kararının Almanya merkezli ilaç şirketlerine ağır darbe vuracağını ifade etti.

Birlikten yapılan açıklamada, Trump tarafından duyurulan, ilaçlara yüzde 100 tarife uygulanması kararına sert eleştiriler yöneltildi.

Trump'ın kararının uygulamaya konulması halinde Almanya merkezli ilaç şirketlerine ağır darbe vurulacağı, daha önceki transatlantik anlaşmaların da ihlal edileceği belirtildi.

Kararın, ABD ile Avrupa Birliği arasında yüzde 15'lik gümrük vergisi üst sınırını öngören önceki ticaret anlaşmalarıyla çeliştiği vurgulanan açıklamada, "Planlar duyurulduğu gibi 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konulursa, bu Almanya ve Avrupa'nın bir ilaç merkezi olarak ciddi bir aksama yaşamasına neden olacaktır. Küresel ilaç endüstrisi, istikrarlı koşullara ve açık dünya pazarlarına ihtiyaç duymaktadır" ifadesi kullanıldı.

"BÜYÜK EKONOMİK ALANLAR ARASINDA BİR PİYON HALİNE GELİYORUZ"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen VFA Başkanı Han Steutel, ilaçta açıklanan yüzde 100 ithalat vergisinin, uluslararası tedarik zincirleri üzerinde ciddi etkilere sahip olacağını, ilaç üretim maliyetlerini artıracağını ve hem ABD'de hem de Avrupa'da hasta bakımını tehlikeye atacağını savundu.

Steutel, "Son açıklamalar, Avrupa ve ABD arasındaki mevcut ticaret anlaşmalarını sorgulatıyor. Avrupa ve Almanya için Avrupa'daki şirketler için umut vadeden hızlı ve sağlam çözümler bulmak artık önemli." ifadesini kullandı.

Avrupa tek pazarının önemini vurgulayan Steutel, "ABD'de aynı anda 300 milyon kişiye hizmet verilebiliyor. Avrupa'da ise her ne kadar 27 pazara dağılmış olsa da bu sayı 450 milyon. Tek pazar olarak potansiyelimizi kullanmıyoruz ve bu nedenle büyük ekonomik alanlar arasında bir piyon haline geliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, yaklaşık 130 bin kişilik istihdam sağlayan Alman ilaç endüstrisi için ABD en önemli ihracat pazarı durumunda. Alman ilaç sektörü, geçen yıl ABD'ye 27 milyar Euro'luk mal ihracatı yaptı.

TRUMP'IN İLAÇ TARİFELERİ

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından perşembe akşamı yaptığı paylaşımda, yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı. Bu ürün grupları arasında ilaçlar da yer alırken Trump, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtti.

Trump, "(İnşa etme), 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak" dedi.

İlaçlara yönelik tarife kararı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın nisan ayında ithal ilaçlara yönelik başlattığı ulusal güvenlik soruşturması sonrası geldi.

TRUMP YÖNETİMİ İLAÇ ÜRETİMİNİ ABD'YE GERİ GETİRMEK İSTİYOR

Trump yönetimi, nisan ayından bu yana ilaçlara tarife getirileceğinin sinyalini veriyordu. Bu ürün grubuna uygulayacağı gümrük vergisiyle ilaç üretimini ABD'ye geri getirerek ulusal güvenliği desteklemek isteyen Trump yönetimi, tedarik zincirlerini güçlendirmek ve istihdamla ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Yönetim, aynı zamanda özellikle küresel krizler sırasında ilaçlarda diğer ülkelere bağımlı olmaktan kaynaklanan riskleri azaltmayı hedefliyor.

Trump yönetimi, ithal ilaç maliyetlerini artırarak yerli alternatiflerin daha cazip hale gelmesini sağlamak istiyor.