Trump'ın "Lübnan'da saldırıları azaltmasını" istediği Netanyahu'dan açıklama: Durmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Lübnan'a yönelik saldırıları azaltması gerektiğini" söylediğini belirtti.

Amerikan NBC News kanalına telefonla kısa bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasını ve İsrail'in Lübnan saldırılarını değerlendirdi.

Trump, çarşamba günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine atıfla, "Bibi ile konuştum ve o da bu konuyu biraz daha sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin davranmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bölgede tansiyonun düşmesinin ateşkes anlaşması açısından önemli olduğuna dikkati çeken ABD Başkanı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını bugün itibarıyla "azalttıklarını" savundu.

NETANYAHU: DURMAYACAĞIZ

Trump'ın açıklamalarına karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’da ateşkes olmayacağını söyledi.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Kuzeyin değerli sakinleri, sizlerle gurur duyuyorum. Siz dimdik ayakta durmaya devam ediyorsunuz. Size bildirmek isterim: Lübnan'da ateşkes yok. Hizbullah'a tam güçle saldırmaya devam ediyoruz ve güvenliğinizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız" dedi.