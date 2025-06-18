Trump'ın mesajı tartışma yarattı: Direklerin yerleştirilmesine yarın sabah doğu saatiyle 07.30'da başlanacak

Durum Odası'ndaki güvenlik toplantısının ardından açıklama yapması beklenen ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan ilginç bir mesaj yayımladı.

Trump'ın mesajında "doğu saati" vurgusu dikkat çekerken mesajı tartışma yarattı. Trump mesajında, "Direklerin kazılması ve yerleştirilmesine yarın sabah saat 07:30’da (Doğu Saati ile) başlanacak. Bayraklar yaklaşık saat 11:00’de göndere çekilecek" dedi.

Trump'ın İran'ı kastedip etmediği muamma olarak kalırken gözler 07.30'da ne olacağına çevrildi.

Trump'ın mesajı şöyle:

"Beyaz Saray'ın Kuzey ve Güney çimlik alanlarının her iki tarafına iki güzel bayrak direği dikeceğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Bu, bu muhteşem yerden her zaman eksik olan bir şeyi ben kendi adıma HEDİYE ediyorum. Direklerin kazılması ve yerleştirilmesine yarın sabah saat 07:30’da (Doğu Saati ile) başlanacak. Bayraklar yaklaşık saat 11:00’de göndere çekilecek. Bunlar en muhteşem direkler – uzun, incelerek yükselen, paslanmaz, ipi direğin içinde olan ve en yüksek kalitede. Umarım Beyaz Saray’ın iki yanında uzun yıllar gururla dururlar!"