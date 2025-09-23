Trump'ın 'Müslüman liderler buluşması'na katılan Erdoğan: "Ben memnunum, sonucu da hayrolsun"

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunu görüşmek için Suudi Arabistan, Katar, BAE, Mısır, Ürdün, Türkiye, Endonezya ve Pakistan devlet başkanlarıyla bir araya geldi. Buluşmada Trump ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yan yana oturdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta toplanırken ABD Başkanı Trump, buraya gelen 'Müslüman lider'lerle buluştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile masanın ortasında yan yana oturan Trump, "Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Ortadoğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz" dedi.

Trump, söz konusu 'Gazze Zirvesi'nde "Bu benim en önemli toplantım. Burada 32 görüşme yaptık. Bu (Müslüman ülkelerle yapılan görüşme) çok önemli çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: "BEN MUMNUNUM, SONUCU DA HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum, sonucu da hayrolsun" diye konuştu.

RUBIO'NUN AÇIKLAMASININ ARDINDAN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” sözlerine ilişkin değerlendirmede bulunmuş ve "Bakın, insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir, ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saray’a geliyorlar" demişti.

Rubio, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu diğer ülkelerin hepsi – bu arada Türkiye de dahil – bizim işin içinde olmamız için adeta yalvarıyorlar. İstiyorlar ki biz dahil olalım. Bakın, insanlar çıkıp istedikleri şeyleri söyleyebilir, ama iş bir şeyin yapılmasına geldiğinde Beyaz Saray’a geliyorlar… Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Beyaz Saray’a gelerek başkanla görüşecek. Hepsi Beyaz Saray’a geliyor, hepsi Başkan Trump’la konuşmak istiyor, hepsi Trump’ın meseleyi çözmesini istiyor.

Gerçek şu ki, şu anda liderler var. Bugün yapılan toplantılarda liderlerin ‘biz de bunun parçası olalım’ diye adeta yalvardıklarını gördük. Arayıp, ‘Bizi de dahil edebilir misiniz? Beş dakikalığına başkanın elini sıkabilir miyiz?’ diye soruyorlar."