Trump'ın "müttefiklerine" güveni şaşırttı: İran hakkındaki planımı ha size söylemişim, ha müttefiklerimize

Fox News kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken, görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Planımızı açıklayamayız. Eğer (bölgedeki müttefiklere) onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü, hatta muhtemelen daha da vahim olurdu.

Ama bakın, plan şu ki; İran bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.

Oraya doğru giden büyük bir filomuz var; Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."