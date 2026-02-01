Trump'ın "müttefiklerine" güveni şaşırttı: İran hakkındaki planımı ha size söylemişim, ha müttefiklerimize
ABD Başkanı Donald Trumo, FOX News'e yaptığı açıklamalarında "Planımızı açıklayamayız. Eğer (bölgedeki müttefiklere) onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü, hatta muhtemelen daha da vahim olurdu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Fox News kanalına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürürken, görüşmelerin sürdüğünü de belirtti.
Trump'ın açıklamaları şöyle:
"Planımızı açıklayamayız. Eğer (bölgedeki müttefiklere) onlara planı söyleseydim, bu planı size söylemek kadar kötü, hatta muhtemelen daha da vahim olurdu.
Ama bakın, plan şu ki; İran bizimle konuşuyor. Bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.
Oraya doğru giden büyük bir filomuz var; Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük."