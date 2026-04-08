Trump'ın "müzakere edilebilir" dediği İran'ın 10 maddelik teklifi duyuruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ciddi tehdidinden geri adım atmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı ateşkes açıklamasında "İran'ın 10 maddelik teklifi müzakere edilebilir" ifadeleri yer aldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşeceği bildirilen müzakereler için İran'ın sunduğu 10 maddelik teklif İran merkezli haber ajansı Tasnim tarafından duyuruldu.

Trump'ın müzakere edilebilir olarak nitelediği İran'ın 10 maddelik teklifi şöyle:

1- ABD, saldırmazlık garantisi vermeyi taahhüt etmeli.

2- İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolününün devamlılığı.

3- İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının kabulü.

4- Tüm birincil yaptırımların kaldırılması.

5- Tüm ikincil yaptırımların kaldırılması.

6- Tüm BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik kararlarının feshi.

7- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Yönetim Kurulu'nun İran'a yönelik tüm kararlarının feshi.

8- İran'a verilen zararların tazmini.

9- ABD askeri güçlerinin bölgeden çekilmesi.

10- Lübnan'daki İslami direniş de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi.