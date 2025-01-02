Trump'ın otelinin önünde Tesla patladı: Elon Musk'tan açıklama

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı.

Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.

Açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü.

NEW ORLEANS SALDIRISINDAN SAATLER SONRA GERÇEKLEŞTİ

New Orleans kentinde ise bir saldırgan aracıyla kalabalığın arasına daldı, en az 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Bu saldırıdan saatler sonra da Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patladı.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

Musk, yeni bir mesajda ise Tesla kamyonetinde patlamanın "büyük hava fişekler ya da bomba" nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Kiralanan araçla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Musk, "Uzaktan ölçümler, patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor." bilgisini verdi.

ABD BASININDAN "TERÖR SORUŞTURMASI" İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlerde ise olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı iddia edildi.

ARAÇLI SALDIRIDA ÖLENLERİN SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Öte yandan ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği belirtildi.

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı.

McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü.

ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Orleans'ta kalabalığa dalan araçta IŞİD bayrağı bulunduğunu açıkladı.