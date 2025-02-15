Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı

ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı asıldı.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.