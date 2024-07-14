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Trump'ın seçim kampanyası sırasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 10:05
  • Giriş: 14.07.2024 10:05
  • Güncelleme: 14.07.2024 10:05
Kaynak: AA
Trump'ın seçim kampanyası sırasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü

Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Goldinger, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü." ifadesini kullandı.

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