Trump'ın seçim kampanyası sırasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü
Kaynak: AA
Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.
Goldinger, olaya ilişkin açıklama yaptı.
Trump'ın, Pensilvanya'da düzenlediği seçim kampanyası sırasında gerçekleşen olay hakkında bilgi veren Goldinger, "Seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü." ifadesini kullandı.