Trump'ın seçim kampanyası sırasında ateş eden kişi ve olay yerinde bulunan bir kişi öldü

Ajans Haberleri 14.07.2024 10:05 Giriş: 14.07.2024 10:05

Güncelleme: 14.07.2024 10:05 Kaynak: AA

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