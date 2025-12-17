Trump'ın seyahat yasağı listesine iki ülke daha eklendi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan bir kararnameyle, yönetimin süren seyahat kısıtlamaları 2026 Dünya Kupası’na katılacak ülkelerden Senegal ve Fildişi Sahili’ni de kapsayacak şekilde genişletildi.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre iki Afrika ülkesi, “kısmi kısıtlamalar ve giriş sınırlamaları” içeren kategoriye alındı. Bu kategori, seyahat yasağı kapsamındaki ülkeler arasında şu an için en hafif uygulamaları barındırıyor. Salı günü yapılan son eklemelerle birlikte seyahat yasağı uygulanan ülke sayısı 39’a yükseldi.

Halihazırda Dünya Kupası’na katılacak ülkeler arasında yer alan Haiti ve İran ise, en ağır kısıtlamaların uygulandığı grupta bulunuyor.

The Guardian'da yer alan habere göre Senegal ve Fildişi Sahili için getirilen kısıtlamaların gerekçesi olarak vize süresini aşma oranları gösterildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, Dünya Kupası için ABD’ye gelecek taraftarların ihtiyaç duyacağı B1/B2 ziyaretçi vizelerinde, vize ihlal oranı Senegal için yaklaşık yüzde 4, Fildişi Sahili için ise yüzde 8 seviyesinde.

SPORCULARI MUAF TUTUYOR

Her ne kadar bazı taraftarların ABD’ye girişte sorun yaşayabileceği belirtilse de, kararname sporcuları muaf tutuyor. Beyaz Saray açıklamasında sporcuların yanı sıra diplomatlar ve “ABD’nin ulusal çıkarlarına hizmet eden kişilerin” de yasaktan istisna kapsamında olduğu vurgulandı.

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek ve 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Fildişi Sahili, turnuvada E Grubu’nda Almanya, Curaçao ve Ekvador ile karşılaşacak. Senegal ise I Grubu’nda Fransa, Norveç ve henüz belirlenmemiş bir Avrupa play-off takımıyla mücadele edecek.

ABD'NİN DE RAKİBİ OLACAK

Senegal ayrıca, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçlarından birinde rakip olacak. İki ekip, 31 Mayıs’ta Kuzey Carolina’nın Charlotte kentinde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, ABD’nin Paraguay ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçından önceki son prova niteliğini taşıyor.

Trump yönetimi tarafından kurulan ve başkanlığını Andrew Giuliani’nin yaptığı Dünya Kupası görev gücü, aralık ayı başında Dünya Kupası ziyaretçileri için hızlandırılmış vize sistemini duyurmuştu.

BİLET SAHİPLERİNE ÖNCELİK

FIFA'nın öncelikli randevu sistemi sayesinde, bilet sahibi taraftarların vize görüşmelerinde öncelik kazanması hedefleniyor. Ancak bu sistemin seyahat yasağı kapsamındaki ülkelerden yapılan başvurulara nasıl uygulanacağı henüz netlik kazanmış değil.

2026 Dünya Kupası, Trump yönetiminin göç politikaları ve uygulamaları kadar, FIFA'nın turnuvayı yönetme biçimi nedeniyle de çeşitli tartışmalara sahne oluyor. Son olarak FIFA, dinamik fiyatlandırma uygulaması nedeniyle maç biletlerinin aşırı pahalı hale gelmesi sebebiyle yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.