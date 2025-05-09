Trump'ın tarife adımı tutmadı | Çin'in ihracatında artış sürüyor

Çin'de nisan ayında ihracat, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırmasına rağmen yükseldi. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 315,6 milyar dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 0,2 azalarak 219,5 milyar dolar oldu. Ülkenin bu dönemdeki dış ticaret fazlası ise 96,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

ABD'YE İHRACAT GERİLERKEN ASEAN VE AB'YE ARTIŞ YAŞANDI

Çin'in ABD'ye ihracatı nisan ayında yüzde 21 oranında düşerken, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yüzde 20,8 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 8,2 oranında artış kaydedildi. Analistler, bu durumun Çin'in ihracat esnekliğini ve alternatif pazarlara yönelme kabiliyetini ortaya koyduğunu belirtti.

ÖN SEVKİYAT ETKİSİ MART'TAKİ ARTIŞI DESTEKLEMİŞTİ

Mart ayında Çin'in ihracatı yüzde 12,4 artış göstermişti. Uzmanlara göre, bu artışta Çinli üreticilerin, ABD'nin daha yüksek tarifeler uygulayacağı beklentisiyle önceden yüklü miktarda sevkiyat yapması etkili oldu. Yılın ilk üç ayında Çin'in ihracatı yüzde 6,9 artarken, ithalatı yüzde 6 oranında azalmıştı.

İSVİÇRE'DE TARİFE MÜZAKERELERİ BAŞLIYOR

ABD ve Çin yetkilileri, aralarındaki tarife gerilimini görüşmek üzere bugün İsviçre'de bir araya gelecek. ABD heyetinde Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer yer alırken, Çin tarafını Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek. Bu görüşme, karşılıklı tarife artışlarının ardından yapılacak ilk müzakere olacak.