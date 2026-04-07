Trump'ın tehdidinin ardından ABD'den bir açıklama daha: Savaş çok yakında sona erecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'la Budapeşte'de bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

JD Vance, ABD'nin İran'la ilgili askeri hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiğini savunarak, "Halen yapmak istediğimiz bazı şeyler var. Örneğin, İran'ın silah üretme kapasitesi konusunda askeri olarak biraz daha çalışmak istediğimiz noktalar var ancak temelde, ABD'nin askeri hedefleri tamamlandı. Bu da şu anlama geliyor, Başkan Trump'ın söylediği gibi, bu savaş çok yakında sona erecek" ifadelerini kullandı.

Sonucun nasıl olacağının İranlılara bağlı olduğunu dile getiren JD Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten iki yol olduğunu düşünüyorum ve bunu biraz basitleştiriyorum ama bence birinci yol, İranlıların normal bir ülke olmaya karar vermesi, artık terörü finanse etmemesi, dünya ticaret ve değişim sisteminin bir parçası olmasıdır. Bu da ekonomik olarak onlar için çok daha iyi şeyler anlamına gelecek. Dünya barışı ve güvenliği için daha iyi olacak ve gezegenin dört bir yanındaki birçok insan için çok sayıda olumlu sonuç doğuracaktır. B seçeneği ise İranlıların müzakere masasına gelmemesi ve teröre, komşularını terörize etmeye bağlı kalmaya devam etmesidir. Sadece İsrail'i değil, elbette Arap komşularını da. Bu durumda, İran'daki ekonomik durum çok ama çok kötü olmaya devam edecek."

TRUMP NE SÖYLEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı tehdidinde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" dedi.