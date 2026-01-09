Trump'ın tehdit ettiği Gustavo Petro: ABD işgali gerçek bir tehdit

ABD Başkanı Donald Trump'ın isim vererek tehdit ettiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'nin olası bir işgalinin "gerçek bir tehdit” olduğunu söyledi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye konuşan Petro, ABD'nin diğer ülkeleri "kendi imparatorluğunun bir parçası" olarak gördüğünü belirtti.

PARİS ANLAŞMASI VURGUSU

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı yargılamak üzere ülkesinden kaçırmasından bahsederken "petrol" vurgusu yapan Petro, "ABD, ülkelerin fosil yakıt kullanımını azaltarak küresel sıcaklık artışını sınırlamayı kabul ettiği Paris Anlaşması'ndan çekilmemiş olsaydı, bu gelişme yaşanmazdı. Güney Amerika ile çok daha demokratik ve barışçıl ilişkiler kurulurdu" dedi.

Trump'ın Kolombiya'da askeri harekatla tehdit eden açıklamalarının ardından, ülke genelinde egemenlik ve demokrasi adına gösteriler düzenlendi.

"ABD İŞGALİ GERÇEK BİR TEHDİT"

Trump'ın Petro'yu tehdit etmesinin ardından ülke genelinde Petro ile dayanışma eylemleri düzenlendi. Dün ise Petro ve Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Buna ilişkin de bilgi veren Petro, ABD ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde diplomatik esasları öncelediklerini belirtti ve "ABD'nin askerî güç kullanma tehdidinin ortadan kaldırılması görüşmelere bağlı" dedi.

"DİYALOG YOLUNU TERCİH EDİYORUZ"

Kendisi de eski bir gerilla olan Petro, Kolombiya'nın ABD saldırısı durumunda kendini nasıl savunacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Diyalog yolunu tercih ediyoruz. Ancak Kolombiya'nın tarihi, büyük ordulara nasıl tepki verdiğini gösteriyor. Bu, sahip olmadığımız silahlarla büyük bir orduyla savaşmak anlamına gelmiyor. Hava savunma sistemimiz bile yok. Bunun yerine, her zaman olduğu gibi kitlelere, dağlarımıza ve ormanlarımıza güveniyoruz.”

"DELCY RODRÍGUEZ'İ DAVET ETTİM"

Petro, Venezuela'da Maduro'nun kaçırılmasının ardından geçici cumhurbaşkanı olarak atanan eski başkan yardımcısı ve petrol bakanı Delcy Rodríguez ile de görüştüğünü ve kendisini Kolombiya'ya davet ettiğini de doğruladı.

"ICE AJANLARI NAZİ TUGAYLARI GİBİ"

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde göçmenlere yönelik operasyon yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'u ateş ederek öldürmesini de değerlendiren Petro, ICE ajanlarını “Nazi tugayları” gibi çalışmakla suçladı.