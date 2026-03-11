Trump'ın tehditleri sürüyor: Hürmüz'deki mayınlar kaldırılmazsa sonuçları ağır olur

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'na yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırma çağrısında bulunarak, aksi halde Tahran'ın daha önce görülmemiş düzeyde askeri sonuçlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca mayınların yerleştirilmiş olması ve hızlı şekilde kaldırılmaması durumunda İran'ın daha önce görülmemiş düzeyde askeri sonuçlarla karşılaşacağını vurguladı.

TRUMP'TAN MAYIN BOTLARINI VURDUK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda da, Hürmüz Boğazı'nda bazı mayın döşeme botlarını vurduklarını belirtti.

Trump, "Son birkaç saat içinde 10 adet aktif olmayan mayın döşeme botu ve gemisini vurarak tamamen imha ettiğimizi ve daha fazlasını da imha edeceğimizi bildirmekten memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA MAYIN DÖŞENDİĞİ İDDİASI

CNN'in konuya ilişkin istihbarat raporlarına aşina olan iki kişiye dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddia edildi.

Mayınlamanın henüz yaygın olmadığını öne süren kaynaklar, İran tarafından boğaza "son günlerde birkaç düzine mayın döşendiğini" ileri sürdü.

Öte yandan kaynaklardan biri, İran'ın boğaza yüzlerce mayın döşeyebilme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.