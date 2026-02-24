Trump'ın vergi inadı: Mahkeme kararına rağmen yüzde 10'luk tarife devrede

ABD Yüksek Mahkemesi'nin önceki kararları iptal etmesinin ardından Trump yönetimi, 1974 Ticaret Yasası'na dayanarak yüzde 10'luk yeni küresel gümrük vergisini resmen yürürlüğe koydu.

Bu hamle dünya genelinde ticaret görüşmelerinin durmasına ve piyasalarda belirsizliğe yol açarken, Beyaz Saray'ın bu oranı yüzde 15'e çıkarma hazırlığı küresel ticaret savaşlarında gerilimi tırmandırıyor.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin geniş kapsamlı gümrük vergisi yetkilerini iptal etmesinin ardından Beyaz Saray, ticaret ajandasını korumak amacıyla alternatif hukuki yollara başvurarak yüzde 10’luk yeni küresel gümrük vergisini Salı günü itibarıyla resmen uygulamaya koydu.

Bloomberg'in haberine göre Başkan Donald Trump’ın geçtiğimiz Cuma günü imzaladığı kararnameyle hayata geçen bu hamle, küresel piyasalarda belirsizliği tırmandırırken, Washington’ın bu oranı yüzde 15’e çıkarma hazırlığında olduğu belirtiliyor.

HUKUKİ DAYANAK, 1974 TİCARET YASASI

Yüksek Mahkeme'nin, Trump’ın "mütekabiliyet" esaslı vergilerini acil durum yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle durdurmasının ardından, yönetim strateji değişikliğine gitti. Yeni vergiler, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. Maddesi kapsamında uygulanıyor. Bu madde, başkana kongre onayı olmaksızın 150 gün boyunca gümrük vergisi uygulama yetkisi tanıyor.

Bloomberg'in analizine göre, muafiyetler dahil edildiğinde karar öncesi yüzde 13,6 olan ortalama efektif vergi oranı, şu an yüzde 10,2 seviyesine gerilemiş durumda. Vergi oranının yüzde 15’e çıkarılması halinde bu oranın yüzde 12 bandına yükselmesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA "NETLİK" KRİZİ

ABD’nin ticaret ortakları, Washington’dan gelen çelişkili sinyaller nedeniyle alarmda. Başta Avrupa Birliği ve Hindistan olmak üzere pek çok ekonomi, mevcut ticaret müzakerelerini askıya aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği, ABD ile olan anlaşmaların onay sürecini, Trump’ın nihai planları netleşene kadar dondurdu.

Geçtiğimiz yıl yüzde 10’luk bir oran için anlaşan Londra, verginin yüzde 15’e çıkma ihtimali karşısında ihracatçılarının rekabet gücünü kaybetmesinden endişe ediyor.

Acil durum yetkilerinin kısıtlanmasıyla Pekin’in elinin güçlendiği yorumları yapılırken, Trump’ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği Şi Cinping ziyareti kritik önem taşıyor.

İÇ POLİTİKA VE EKONOMİK RİSKLER

Vergiler, Trump’ın bu akşam Kongre’de yapacağı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşması öncesinde yürürlüğe girdi. Ancak kamuoyu araştırmaları, ABD seçmeninin bu politikalara karşı mesafeli olduğunu gösteriyor.

Washington Post/ABC/Ipsos anketine göre, Amerikalıların yüzde 64’ü gümrük vergilerinin yaşam maliyetlerini artırdığı gerekçesiyle bu uygulamaları onaylamıyor.

Cumhuriyetçiler ara seçimler öncesinde ekonomik mesajlarını netleştirmeye çalışırken, Beyaz Saray’ın gümrük vergilerini merkezde tutma kararlılığı hem içeride hem dışarıda sert bir siyasi ve ekonomik testten geçecek gibi görünüyor.