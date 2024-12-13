Trump'ın yeni 'İran' stratejisi: "Maksimum baskı 2.0"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu kabinenin ekonomik baskıların Tahran'ın nükleer programını kontrol altına almaya yetmeyebileceğini değerlendirdiği ve askeri saldırı seçeneğini de gündeme aldığı belirtildi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın ekibinin, askeri güç veya askeri güç tehdidiyle birlikte güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayarak İran'ı caydırmak ve nükleer programını çökertmek için "maksimum baskı 2.0" stratejisini uygulamayı düşünüyor.

TUTUMUNU YENİDEN DEĞERLENDİRDİ

Trump'ın ilk döneminde İran'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçındığına dikkati çekilen haberde, bölgede yaşanan dramatik değişimler, özellikle İsrail'in son aylarda Hizbullah'a verdiği ciddi zarar ve Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi sonucunda bu tutumun yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

BÖLGEYE DAHA FAZLA GEMİ VE SAVAŞ UÇAĞI

Gazetenin kaynakları, ABD'nin İran'a karşı öncelikle bölgeye daha fazla güç, gemi ve savaş uçağı gönderebileceğini, aynı zamanda "sığınak delici" bomba satışıyla İsrail'in saldırı yeteneklerini güçlendirebileceğini ifade etti.

ASKERİ GÜÇ KULLANILABİLİR

Bu adımların başarısız olması durumunda ABD'nin daha savaşçı bir tavır takınabileceği ve doğrudan askeri güç kullanma tehdidinde bulunabileceği ancak stratejinin henüz kesinleşmediği ve Trump'ın ocak ayında ikinci kez Beyaz Saray'a yerleşince değişebileceği belirtiliyor.

İsrail basınında da Tel Aviv'in İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlık yaptığına dair iddialar yer almıştı.