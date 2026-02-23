Trump'ın yeni tarife hamlesi ardından: Hindistan, ABD ziyaretini erteledi

Hindistan ile ABD arasında planlanan geçici ticaret anlaşması görüşmeleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarifeleri iptal etmesi ve ABD Başkanı Trump'ın yeni vergi hamlesi sonrası ertelendi.

Hindistan, ABD ile geçici ticaret anlaşmasını netleştirmek amacıyla planlanan Washington ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.

Karar, Yüksek Mahkeme’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifelerini yasa dışı ilan etmesinin ardından geldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Trump, mahkeme kararından saatler sonra 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesini devreye sokarak önce yüzde 10’luk küresel ithalat tarifesi getirdi, ardından bu oranı yüzde 15’e yükseltti.

Kaynaklar, ziyaretin “karşılıklı olarak uygun bir tarihte” yeniden planlanacağını belirtti.

Hindistan şu anda yüzde 25 oranında karşılıklı gümrük tarifesine tabi bulunuyor. Taraflar ay başında varılan geçici anlaşma çerçevesinde bu oranın yüzde 18’e düşürülmesi konusunda uzlaşmış, ancak anlaşmada değişiklik yapılmasına açık kapı bırakılmıştı.