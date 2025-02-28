Trump'ın Zelenski'yi azarlamasına dünyadan tepkiler
ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı ile yaşadığı atışma dünyanın gündemine oturdu. Trump ve yardımcısı J.D. Vance, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da bulunan Zelenski'yi kameralar önünde "saygısızlıkla" suçlayarak Beyaz Saray'dan adeta "kovarken" dünya liderleri, yaşananlara tepki gösterdi. Avrupalı müttefiklerinden Zelenski'ye destek yağdı.
ABD Başkanı Donald Trump, kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi azarladı. Yaşanan gerginliğin ardından Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından, planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi.
Yaşanan gerginliğin ardından dünya liderleri olaya tepki gösterirken Zelenski'nin Avrupalı müttefiklerinden destek mesajları geldi.
İSPANYA
Beyaz Saray'da Zelenski'nin "azarlanmasına" tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'teki paylaşmınıda İspanyolca, İngilizce ve Ukraynaca "Ukrayna, İspanya sizinle birlikte" ifadelerini kullnadı.
Ucrania, España está contigo.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025
Ukraine, Spain stands with you.
Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸
FRANSA
İki gün önce Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise resmi temaslar için bulunduğu Portekiz'de yaptığı açıklamada "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.
RUSYA
Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Zelenski'ye ilişkin X'teki paylaşımında "Küstah domuz sonunda Oval Ofis'te hak ettiği azarı yedi. Ve Donald Trump Haklı: Kiev rejimi Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyor" dedi.
The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is "gambling with WWIII."— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 28, 2025
POLONYA
Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'te "Sevgili Zelenski, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz" paylaşımını yaptı.
Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
İTALYA
İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partili Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de X'te "Barışı hedefleyin, bu savaşı durdurun! Hadi ama Donald Trump" paylaşımını yaptı.
Obiettivo PACE, basta con questa guerra! Forza @realDonaldTrump 🇮🇹🇺🇸 pic.twitter.com/yrIFp3cAjm— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 28, 2025
ALMANYA
Almanya'da geçen haftaki seçimde birinci olan merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) milletvekili Johann Wadephul da X'te "Beyaz Saray'dan gelen görüntüler şok edici. Nasıl olur da işgal edilmiş bir ülkenin başkanını böyle arkadan vurursunuz? Özgür Avrupa Ukrayna'yı satmayacak" ifadelerini kullandı.
Die Szenen aus dem Weißen Haus sind schockierend. Wie kann man dem Präsidenten eines überfallenen Landes so in den Rücken fallen? Das freie Europa wird die Ukraine nicht verraten!— Johann Wadephul (@JoWadephul) February 28, 2025
NORVEÇ
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da X'ten Zelenski'ye destek vererek "Adil ve kalıcı barış için verdiği haklı mücadelede Ukrayna’nın yanındayız" dedi.
We stand by Ukraine in their fair struggle for a just and lasting peace.— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) February 28, 2025
🇺🇦🇳🇴
LİTVANYA
Litvanya Başbakanı Gitanas Nauseda da Zelenski'ye destek vererek "Ukrayna,asla yalnız yürümeyeceksin" paylaşımı yaptı.
Ukraine, you'll never walk alone.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 28, 2025
ÇEKYA
Çekya Başbakanı Petr Fiala X'te " Ukrayna'nın ve özgür dünyanın yanındayız!" ifadelerini kullandı.
Stojíme za Ukrajinou a na straně svobodného světa!— Petr Fiala (@P_Fiala) February 28, 2025
AVRUPA BİRLİĞİ
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X'teki paylaşımında "Onurunuz, Ukraynalı halkın cesaretini onurlandırıyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz, sevgili Başkan Zelenski . Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025
Be strong, be brave, be fearless.
You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.
We will continue working with you for a just and lasting peace.