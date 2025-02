Trump'ın Zelenski'yi azarlamasına dünyadan tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi azarladı. Yaşanan gerginliğin ardından Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından, planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi.

Yaşanan gerginliğin ardından dünya liderleri olaya tepki gösterirken Zelenski'nin Avrupalı müttefiklerinden destek mesajları geldi.

İSPANYA

Beyaz Saray'da Zelenski'nin "azarlanmasına" tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'teki paylaşmınıda İspanyolca, İngilizce ve Ukraynaca "Ukrayna, İspanya sizinle birlikte" ifadelerini kullnadı.

Ucrania, España está contigo.



Ukraine, Spain stands with you.



Україно, Іспанія з тобою. 🇺🇦 🇪🇸 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2025

FRANSA

İki gün önce Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise resmi temaslar için bulunduğu Portekiz'de yaptığı açıklamada "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

RUSYA

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Zelenski'ye ilişkin X'teki paylaşımında "Küstah domuz sonunda Oval Ofis'te hak ettiği azarı yedi. Ve Donald Trump Haklı: Kiev rejimi Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyor" dedi.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is "gambling with WWIII." — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 28, 2025

POLONYA

Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'te "Sevgili Zelenski, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz" paylaşımını yaptı.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025

İTALYA

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partili Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de X'te "Barışı hedefleyin, bu savaşı durdurun! Hadi ama Donald Trump" paylaşımını yaptı.

ALMANYA

Almanya'da geçen haftaki seçimde birinci olan merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) milletvekili Johann Wadephul da X'te "Beyaz Saray'dan gelen görüntüler şok edici. Nasıl olur da işgal edilmiş bir ülkenin başkanını böyle arkadan vurursunuz? Özgür Avrupa Ukrayna'yı satmayacak" ifadelerini kullandı.

Die Szenen aus dem Weißen Haus sind schockierend. Wie kann man dem Präsidenten eines überfallenen Landes so in den Rücken fallen? Das freie Europa wird die Ukraine nicht verraten! — Johann Wadephul (@JoWadephul) February 28, 2025

NORVEÇ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da X'ten Zelenski'ye destek vererek "Adil ve kalıcı barış için verdiği haklı mücadelede Ukrayna’nın yanındayız" dedi.

We stand by Ukraine in their fair struggle for a just and lasting peace.



🇺🇦🇳🇴 — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) February 28, 2025

LİTVANYA

Litvanya Başbakanı Gitanas Nauseda da Zelenski'ye destek vererek "Ukrayna,asla yalnız yürümeyeceksin" paylaşımı yaptı.

Ukraine, you'll never walk alone. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 28, 2025

ÇEKYA

Çekya Başbakanı Petr Fiala X'te " Ukrayna'nın ve özgür dünyanın yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Stojíme za Ukrajinou a na straně svobodného světa! — Petr Fiala (@P_Fiala) February 28, 2025

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X'teki paylaşımında "Onurunuz, Ukraynalı halkın cesaretini onurlandırıyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz, sevgili Başkan Zelenski . Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.



Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.



We will continue working with you for a just and lasting peace. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025