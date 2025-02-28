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Trump'ın Zelenski'yi azarlamasına dünyadan tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı ile yaşadığı atışma dünyanın gündemine oturdu. Trump ve yardımcısı J.D. Vance, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da bulunan Zelenski'yi kameralar önünde "saygısızlıkla" suçlayarak Beyaz Saray'dan adeta "kovarken" dünya liderleri, yaşananlara tepki gösterdi. Avrupalı müttefiklerinden Zelenski'ye destek yağdı.

Dünya
  • 28.02.2025 23:28
  • Giriş: 28.02.2025 23:28
  • Güncelleme: 28.02.2025 23:53
Kaynak: Haber Merkezi
Trump'ın Zelenski'yi azarlamasına dünyadan tepkiler
İHA

ABD Başkanı Donald Trump, kameralar önünde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi azarladı. Yaşanan gerginliğin ardından Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından, planlanan ortak basın toplantısı iptal edildi.

Yaşanan gerginliğin ardından dünya liderleri olaya tepki gösterirken Zelenski'nin Avrupalı müttefiklerinden destek mesajları geldi.

İSPANYA

Beyaz Saray'da Zelenski'nin "azarlanmasına" tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X'teki paylaşmınıda İspanyolca, İngilizce ve Ukraynaca "Ukrayna, İspanya sizinle birlikte" ifadelerini kullnadı.

FRANSA

İki gün önce Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise resmi temaslar için bulunduğu Portekiz'de yaptığı açıklamada "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

RUSYA

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev ise Zelenski'ye ilişkin X'teki paylaşımında "Küstah domuz sonunda Oval Ofis'te hak ettiği azarı yedi. Ve Donald Trump Haklı: Kiev rejimi Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyor" dedi.

POLONYA

Polonya Başbakanı Donald Tusk da X'te "Sevgili Zelenski, sevgili Ukraynalı dostlar, yalnız değilsiniz" paylaşımını yaptı.

İTALYA

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partili Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de X'te "Barışı hedefleyin, bu savaşı durdurun! Hadi ama Donald Trump" paylaşımını yaptı.

ALMANYA

Almanya'da geçen haftaki seçimde birinci olan merkez sağ Hristiyan Demokrat Parti'nin (CDU) milletvekili Johann Wadephul da X'te "Beyaz Saray'dan gelen görüntüler şok edici. Nasıl olur da işgal edilmiş bir ülkenin başkanını böyle arkadan vurursunuz? Özgür Avrupa Ukrayna'yı satmayacak" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre da X'ten Zelenski'ye destek vererek "Adil ve kalıcı barış için verdiği haklı mücadelede Ukrayna’nın yanındayız" dedi.

LİTVANYA

Litvanya Başbakanı Gitanas Nauseda da Zelenski'ye destek vererek "Ukrayna,asla yalnız yürümeyeceksin" paylaşımı yaptı.

ÇEKYA

Çekya Başbakanı Petr Fiala X'te " Ukrayna'nın ve özgür dünyanın yanındayız!" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X'teki paylaşımında "Onurunuz, Ukraynalı halkın cesaretini onurlandırıyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz, sevgili Başkan Zelenski . Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


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