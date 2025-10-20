Trump, Irak'a özel temsilci atadı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mark Savaya’yı Irak özel temsilcisi olarak atadığını açıkladı. Trump, Savaya’nın bölgedeki bağlantılarının ABD’nin çıkarlarını ilerleteceğini ifade etti.
Kaynak: DHA
Trump paylaşımında, "Mark'ın Irak-ABD ilişkileri konusundaki derin bilgisi ve bölgedeki bağlantıları, Amerikan halkının çıkarlarının ilerlemesine yardımcı olacaktır" ifadesini kullandı.
Trump, Savaya'nın Michigan eyaletinde başkanlık seçim kampanyasında görev aldığını ve Amerikalı Müslümanlardan oy toplamasına yardımcı olduğunu kaydetti.