Trump: İran'a doğru yol alan bir başka donanma filosu daha var

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Haziran 2025'teki saldırılarıyla İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiği iddiasını yineleyerek, "Bu arada, şu anda İran'a doğru güzelce yol alan bir başka güzel donanma filosu daha var. Bakalım ne olacak" dedi.

Tahran'ın anlaşmaya varmasını umduğunu belirten Trump, "İlk seferinde anlaşma yapmalılardı. Şu an bir ülkeleri olurdu." şeklinde konuştu.

Trump, 26 Ocak'ta Axios haber platformuna verdiği demeçte, İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu söylemişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da aynı gün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.