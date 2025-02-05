Trump 'İran'a maksimum baskı' kararnamesini imzaladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

ABD, BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN ÇEKİLDİ

Trump, imzaladığı başka bir başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve İnsan Hakları Konseyi'nden geri çekti.

İsrail'in Filistin Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin kapatılmasını talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti.

Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.