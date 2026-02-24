Trump, ''İran'a saldırmaya karşı'' iddialarını yalanladı, tehditlerini sürdürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Caine’in 'İran'a yönelik saldırı riskleri konusunda uyarıda bulunduğu' haberlerini yalanladı ve İran'ı tehdit etmeye devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in İran'a yönelik bir ABD saldırısına karşı olduğu yönündeki haberleri yalanlayarak, bu tür haberlerin yanlış olduğunu ve müzakere yoluyla bir anlaşma sağlanmadığı takdirde İran'ın vahim sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi.

''KARARI VEREN BENİM''

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sahte haber medyası tarafından dolaşan çok sayıda haberde, bazen Razin olarak da anılan General Daniel Caine'in İran'la savaşa girmemize karşı olduğu belirtiliyor. Bu haber, bu kadar geniş bir bilgi birikimini kimseye atfetmiyor ve yüzde 100 yanlış" dedi.

Trump "Kararı veren benim, bir anlaşma olmasını tercih ederim ama eğer bir anlaşma yapmazsak, o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak, çünkü onlar harika ve muhteşem insanlar ve böyle bir şey asla başlarına gelmemeliydi” ifadelerini kullandı.