Trump: "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin ilk resmi açıklamasını yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, ABD ordusunun İran’a karşı “büyük ve devam eden bir operasyon” başlattığını duyurdu.

Trump, İran’ın uzun süredir nükleer müzakerelerde sunulan fırsatları reddettiğini öne sürerek, Washington yönetiminin daha fazla sabredemeyeceğini ifade etti. Devrim Muhafızları’na silah bırakma çağrısında bulunan Trump, “Ya adil muamele göreceksiniz ve tam dokunulmazlığınız olacak ya da kesin ölümle karşı karşıya kalacaksınız” ifadelerini kullandı.

İran’ı ABD ve müttefik ülkeleri tehdit eden uzun menzilli füzeler geliştirmekle suçlayan Trump, operasyonun amacının İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak olduğunu savundu.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika'yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon başlattı. Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen, tekrar, yok edilecek. Donanmalarını yok edeceğiz. Bölgedeki terörist vekillerin artık bölgeyi veya dünyayı istikrarsızlaştıramamalarını, güçlerimize saldıramamalarını ve bazen yol kenarı bombaları olarak da adlandırılan el yapımı patlayıcılarını kullanarak aralarında birçok Amerikalının da bulunduğu binlerce insanı ağır şekilde yaralayıp öldürememelerini sağlayacağız. Ve İran'ın nükleer silah elde edememesini sağlayacağız.”

Trump'ın açıklamaları şöyle:

"Kısa bir süre önce, Birleşik Devletler ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen —çok sert ve korkunç insanlardan oluşan habis bir grup— yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır. Rejimin tehditkar faaliyetleri doğrudan Birleşik Devletler'i, birliklerimizi, denizaşırı üslerimizi ve dünya genelindeki müttefiklerimizi tehlikeye atmaktadır.

İran rejimi 47 yıldır 'Amerika'ya Ölüm' sloganları atmakta; Birleşik Devletler'i, birliklerimizi ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan dökme ve toplu katliam kampanyası yürütmektedir. Rejimin ilk icraatlarından biri, Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin şiddetle ele geçirilmesini desteklemek ve onlarca Amerikalıyı 444 gün boyunca rehin tutmak olmuştur.

1983 yılında İran'ın vekilleri, Beyrut'ta 241 Amerikan askeri personelinin öldüğü deniz piyade kışlası bombalamasını gerçekleştirdi. 2000 yılında USS Cole gemisine yapılan saldırıdan haberleri vardı ve muhtemelen dahil oldular; birçok kişi öldü. İran güçleri Irak'ta yüzlerce Amerikan hizmet üyesini öldürdü ve sakat bıraktı. Rejimin vekilleri, son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış Amerikan kuvvetlerine ve uluslararası nakliye yollarındaki ABD donanma ve ticari gemilerine karşı sayısız saldırı başlatmaya devam etti.

Bu tam bir kitlesel terördü ve biz buna artık daha fazla katlanmayacağız. Lübnan'dan Yemen'e, Suriye'den Irak'a kadar rejim; dünyayı kan ve vahşetle sulayan terörist milisleri silahlandırdı, eğitti ve finanse etti. Ve İsrail'e yönelik 7 Ekim canice saldırılarını başlatan, 46 Amerikalı da dahil olmak üzere 1.000'den fazla masum insanı katleden ve 12 vatandaşımızı rehin alan da İran'ın vekili Hamas'tı. Bu vahşiceydi—dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeydi.

İran, dünyanın bir numaralı devlet terör sponsoru olup, daha yeni sokaklarda protesto yapan on binlerce kendi vatandaşını öldürmüştür. Birleşik Devletler'in, özellikle de benim yönetimimin politikası her zaman bu terörist rejimin asla nükleer silaha sahip olamayacağı yönünde olmuştur. Tekrar söylüyorum: asla nükleer silaha sahip olamazlar.

İşte bu yüzden, geçen Haziran ayındaki 'Gece Yarısı Çekici' (Midnight Hammer) Operasyonu ile rejimin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer programını yerle bir ettik. O saldırıdan sonra onları nükleer silah peşindeki kötü niyetli arayışlarına asla devam etmemeleri konusunda uyardık ve defalarca anlaşma yapmaya çalıştık. Denedik; yapmak istediler, yapmak istemediler, yine yapmak istediler, yine istemediler. Ne olduğundan haberleri yoktu; sadece kötülük yapmak istiyorlardı.

Ancak İran, onlarca yıldır yaptığı gibi reddetti. Nükleer hırslarından vazgeçmek için her fırsatı geri çevirdiler ve biz buna artık tahammül edemeyiz. Bunun yerine, nükleer programlarını yeniden inşa etmeye ve artık Avrupa'daki çok iyi dostlarımızı ve müttefiklerimizi, denizaşırı birliklerimizi tehdit edebilecek ve yakında Amerikan ana karasına ulaşabilecek uzun menzilli füzeler geliştirmeye devam etmeye çalıştılar.

Bu rejimin, mesajlarını iletmek için nükleer silahlarla donanmış olması durumunda ne kadar cesaretleneceğini bir hayal edin. Bu nedenlerle, Birleşik Devletler ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika'yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için devasa ve devam eden bir operasyon yürütmektedir.

Füzelerini yok edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen, yeniden, imha edilecek. Donanmalarını yok edeceğiz. Bölgenin terörist vekillerinin artık bölgeyi veya dünyayı istikrarsızlaştıramamasını, kuvvetlerimize saldıramamasını ve artık binlerce insanı —birçok Amerikalı dahil— ağır şekilde yaralayan ve öldüren El Yapımı Patlayıcılarını (EYP) veya bazen denildiği gibi 'yol kenarı bombalarını' kullanamamasını sağlayacağız. Ve İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlayacağız. Bu çok basit bir mesaj: asla nükleer silaha sahip olmayacaklar.

Bu rejim yakında Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne ve kudretine kimsenin meydan okumaması gerektiğini öğrenecek. İlk yönetimimde ordumuzu sıfırdan inşa ettim ve yeryüzünde onun gücüne, kuvvetine veya karmaşıklığına yaklaşabilecek hiçbir ordu yoktur. Yönetimim, bölgedeki ABD personelinin riskini en aza indirmek için mümkün olan her adımı atmıştır. Yine de —ve bu ifadeyi hafife alarak söylemiyorum— İran rejimi öldürmeye çalışıyor. Cesur Amerikan kahramanlarının hayatları kaybedilebilir ve zayiatlarımız olabilir; savaşta bu sıkça olur. Ancak bunu sadece bugün için değil, gelecek için yapıyoruz ve bu asil bir misyondur.

Amerikalıların ve çocuklarımızın nükleer silahlı bir İran tarafından asla tehdit edilmemesini sağlamak için hayatlarını bencilce riske atan her bir askerimiz için dua ediyoruz. Tanrı'dan tehlike altındaki tüm kahramanlarımızı korumasını diliyoruz ve O'nun yardımıyla Silahlı Kuvvetlerin erkek ve kadınlarının galip geleceğine güveniyoruz. Dünyanın en iyisine sahibiz ve galip gelecekler.

İslam Devrim Muhafızları üyelerine, Silahlı Kuvvetlere ve tüm polislere bu gece diyorum ki: silahlarınızı bırakmalısınız ve tam dokunulmazlığa sahip olmalısınız; ya da alternatif olarak kesin ölümle yüzleşin. Bu yüzden silahlarınızı bırakın. Size adil davranılacak, tam dokunulmazlık verilecek ya da kesin ölümle yüzleşeceksiniz.

Son olarak, İran'ın büyük ve gururlu halkına bu gece diyorum ki, özgürlüğünüzün saati yakındır. Sığınaklarda kalın, evinizden ayrılmayın. Dışarısı çok tehlikeli; her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde hükümetinizi devralın; o sizin olacak. Bu muhtemelen nesiller boyu elinize geçecek tek şansınız olacak. Uzun yıllardır Amerika'nın yardımını istediniz ama asla alamadınız. Hiçbir başkan benim bu gece yapmaya hazır olduğum şeyi yapmaya istekli değildi. Şimdi size istediğinizi veren bir başkanınız var. Öyleyse nasıl tepki vereceğinizi görelim. Amerika sizi sarsılmaz bir güç ve yıkıcı bir kudretle destekliyor. Şimdi kaderinizin kontrolünü ele almanın ve erişebileceğiniz kadar yakın olan müreffeh ve görkemli geleceği serbest bırakmanın vaktidir. Bu aksiyon anıdır; geçip gitmesine izin vermeyin.

Tanrı Amerika'nın Silahlı Kuvvetlerinin cesur erkek ve kadınlarını kutsasın, Tanrı Amerika Birleşik Devletleri'ni kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın. Teşekkür ederim."

SALDIRI SABAH BAŞLADI

İsrail, uzun süredir ABD'nin saldırı tehdidi altındaki İran'ı vurdu.

İran'a yönelik saldırıları "önleyici" olarak nitelendiren Tel Aviv yönetimi, Tahran'da İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in ofisinin yakınlarını bombaladı.

İRAN "KARŞILIK VERECEĞİZ" DEDİ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak" ifadelerini kullandı.