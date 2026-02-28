Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını gece Florida’daki malikanesinden takip ettiği ve bugün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump, ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu Mar-a-Lago'dan gece boyunca yakından takip etti. Başkan, Başbakan Netanyahu ile telefonla görüştü” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’a yönelik saldırılardan önce Kongre’nin üst düzey üyelerini aradığını belirten Leavitt, ABD Kongresi’nde "Sekizler Grubu" olarak nitelenen üst düzey üyelerden yedisinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Leavitt, Başkan Trump’ın ve ulusal güvenlik ekibinin, gün boyunca gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

ABD Kongresi’ndeki Sekizler Grubu, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki iki partinin liderlerini, ayrıca Senato İstihbarat Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin başkanlarını ve kıdemli azınlık üyelerini içeriyor.