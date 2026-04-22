Trump, İran'da 8 kadının idamının kendi "ricası üzerine" durdurulduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam edilmeyi beklediği iddia edilen 8 kadının infazının "kendi ricası üzerine" durdurulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından dün İran'a çağrıda bulunduğu konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Trump, "Çok iyi bir haber: İran'da bu gece idam edilecek olan 8 kadın protestocunun artık idam edilmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı" ifadesini kullandı.

Söz konusu kişilerden dördünün derhal serbest bırakılacağı, diğer dördünün ise 1 ay hapis cezasına çarptırılacağı bilgisinin kendisine iletildiğini aktaran Trump, "İran'ın, Birleşik Devletler Başkanı olarak benim talebime saygı gösterip planlanan idamı iptal etmelerini büyük bir memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Trump, dünkü açıklamasında, İran'ın 8 kadını idam etmeye hazırlandığını iddia eden bir paylaşımı alıntılayarak, "Bu kadınlar serbest bırakılırsa çok memnun olurum. Lütfen onlara zarar vermeyin. Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olur" ifadelerini kullanmıştı.