Trump: İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadık

ABD Başkanı Donal Trump, "Dünyanın en büyük ve en güçlü (açık ara!) ordusuna sahip olmamıza rağmen, İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadık bile" dedi.

ABD Başkanı Donal Trump, Truth Social hesabından operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'a karşı yaptıkları askeri operasyonlara henüz başlamadıklarını ima etti.

Trump tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''HENÜZ BAŞLAMADIK BİLE''

"Dünyanın en büyük ve en güçlü (açık ara!) ordusuna sahip olmamıza rağmen, İran'da geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadık bile.

Sıradaki hedef köprüler, ardından elektrik santralleri!

Yeni rejim liderliği ne yapılması gerektiğini biliyor ve bu, HIZLI bir şekilde yapılmalı!"