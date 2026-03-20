Trump: "İran'da konuşabileceğimiz lider kalmadı, bu durumdan memnunuz"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların son derece iyi gittiğini, ülkedeki lider kadronun büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini belirterek, İran ile görüşmek istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" söyledi.

Trump, Beyaz Saray’da ABD Deniz Harp Okulu’nun futbol takımına Başkomutanlık Kupası’nı takdim etti.

Törende konuşan Trump, ABD ve İsrail’in saldırdığı İran’a dikkati çekerek, son birkaç haftadır dünyanın, İran’a karşı "tüm zamanların en karmaşık ve başarılı askeri operasyonlarından birinde" ABD denizci ve havacıların gücünü gördüğünü öne sürdü.

Trump, "Ve bu inanılmaz. Çok abartmak istemiyorum ama bu bir yarışma değil. Hatta bir yarışma bile değil" dedi.

İran’ın Rus ve Çin yapımı "çok iyi ekipmanları" ve "çok parası" olduğunu savunan Trump, ancak bu ekipmanların ABD’ye karşı "hiçbir işe yaramadığını" ileri sürdü.

Trump, "İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark şu, iki hafta önce bir donanmaları vardı. Artık donanmaları yok. Hepsi denizin dibinde. İki günde 58 gemi batırıldı" dedi.

İran’daki liderlerin saldırılarda öldürüldüğünü aktaran Trump, "Liderlerinin hepsi gitti. Sonraki liderler de gitti, sonrakilerin de çoğu gitti. Ve şimdi orada kimse lider olmak istemiyor" iddiasında bulundu.

İran ile konuşmak istediklerini ancak "konuşacak kimse kalmadığını" belirten Trump, "bu durumdan memnun olduklarını" da öne sürdü.

Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyeceklerini söyleyerek, "Ortadoğu'yu ele geçirmek istiyorlardı. Ve eğer nükleer silahları olsaydı, onu hızlıca kullanırlardı. Ve eğer nükleer silah kullanabiliyorlarsa, dünya büyük bir sıkıntıya düşerdi. Bunun durdurulması gerekiyordu. Çoktan yapılmalıydı" değerlendirmesinde bulundu.