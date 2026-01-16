Trump, İran'da "planlanan idamların iptal edilmesine" saygı duyduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal etmesine büyük saygı duyduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İran'daki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, "Dün gerçekleşmesi planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler" ifadesini kullandı.

Trump, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş" diye konuşmuştu.