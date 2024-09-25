Trump, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını söyledi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını belirterek, "İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler." ifadesini kullandı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından açıklama yaptı.

İran tarafından hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını kaydeden Trump, "Tüm ABD ordusu izliyor ve bekliyor. İran daha önce de bazı hamleler yaptı ama olmadı, tekrar deneyecekler." ifadelerini kullandı.

Trump, etrafının "hiç görmediği kadar" silahlı kişilerle çevrili olduğunu belirterek ABD Gizli Servisi için ilave bütçeyi oybirliğiyle onaylamasından dolayı ABD Kongresine teşekkür etti.