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Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulanacağını, ABD ile iş yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Dünya
  • 01.05.2025 23:11
  • Giriş: 01.05.2025 23:11
  • Güncelleme: 01.05.2025 23:13
Kaynak: AA
Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

Trump, "İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan her ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

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