Trump: "İran destekli Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi"

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz" dedi.

"ABD GEMİLERİNE ATEŞ ETMEYİ BIRAKIN, BİZ DE SİZE ATEŞ ETMEYİ BIRAKALIM"

Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini söyleyen Trump, şu ifadeleri kullandı: "Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi."