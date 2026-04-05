Trump: "(İran) hızlıca bir anlaşma yapmazsa her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada "her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü belirtti.

Trump, Fox News’e telefonla yaptığı açıklamada, İran’la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.

ABD Başkanı’nın İran’la ilgili olarak, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD'nin Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var; şu anda müzakereler devam ediyor" dediği kaydedildi.

Haberde, ABD Başkanı Trump’ın, İran’da sokağa çıkan 45 bin muhalifin İran yönetimi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği, bu muhaliflere destek amacıyla silah gönderdiğini, söz konusu silahların Kürtler aracılığıyla ulaştırıldığını ve Kürtlerin bu silahları hâlâ ellerinde tuttuklarını düşündüğünü söylediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, İran’ın bir Amerikan uçağını düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda ifadelerini daha sertleştirerek, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’a büyük bir saldırı başlatacağını vurguladı.

Trump, 7 Nisan’ın İran’da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" uyarısında bulundu ve paylaşımında "Tanrı’ya şükür" ifadesini kullandı.

SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.