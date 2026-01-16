Trump İran'ı tehdit ediyor, oğlu milyonlar kazanıyor

ABD merkezli bir bahis sitesinde, dünyanın büyük bir tedirginlikle takip ettiği savaşlar ve siyasi olayların milyon dolarlara dönüştüğü iddia edildi.

Halk TV’de yer alan habere göre “ABD, İran’a ocak ayının 15’inde mi 16’sında mı saldırır?” bahsi şimdiden 50 milyon dolarlık para havuzuna ulaştı.

Olayın diğer bir boyutu ise daha çarpıcı. ABD Başkanı Donald Trump sürekli İran’a saldırı tehdidinde bulunurken oğlu Trump Jr. ise bu bahis sitesi üzerinden para kazanıyor.

ABD merkezli bahis şirketine fonlarıyla destek olan kişiler arasında, tüm dünyayı tehdit etmekten geri adım atmayan Trump’ın oğlu Trump Jr. da bulunuyor. Üstelik Trump Jr. bu bahis şirketine sadece fon sağlamakla kalmayıp danışmanlık hizmeti de veriyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro yakalanmadan hemen önce açılan “Maduro, 31 Ocak’a kadar ABD tarafından yakalanır mı?” bahsinden tek bir kişi yarım milyon dolardan fazla kazanç elde etti.